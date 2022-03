VS-buitenlandminister Blinken aangekomen in Marokko

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, brengt van maandag 28 tot en met 30 maart een officieel bezoek aan Marokko.

Blinken is in Marokko om te praten over manieren om de bilaterale samenwerking uit te breiden. Hij heeft onder meer ontmoetingen gepland staan met buitenlandminister Nasser Bourita.

De twee diplomaten zijn net terug van een tweedaags bezoek aan Israël waar met ambtgenoten uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Egypte werd gesproken over regionale kwesties en Oekraïne.

De Verenigde Staten (VS) en Marokko werken samen aan veiligheidskwesties in de regio zoals de Sahel en Libië, zo zijn Marokko en de VS onlangs begonnen met de voorbereidingen voor de militaire oefening African Lion, de grootste militaire oefening op het Afrikaanse continent en een essentieel onderdeel van het Amerikaans-Marokkaanse veiligheidspartnerschap.



"De Verenigde Staten juichen de inspanningen van Marokko toe om het VN-werk aan het politieke proces in Libië te steunen en de dialoog tussen Libië te organiseren", meldt het buitenlandministerie in een verklaring.

De VS herhaalde wederom haar steun voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara en omschrijven deze als "serieus, geloofwaardig en realistisch".



De VS prijst ook de leidende rol die Marokko inneemt om de klimaatcrisis aan te pakken. "Marokko is een leider in de transitie naar hernieuwbare energie en klimaatactie. Hernieuwbare energiebronnen vertegenwoordigen nu 45 procent van alle elektriciteitsproductie.", luidt de verklaring.

Marokko wil in 2050 energieneutraal zijn. De VS noemt het energie-transitieplan van Marokko "indrukwekkend" en een voorbeeld voor de rest van de wereld.





