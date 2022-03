Marokko blijft afstand nemen van conflict Oekraïne ondanks Amerikaanse druk

Marokko blijft zich afzijdig houden van het conflict tussen Rusland en Oekraïne en geeft aan niet te willen worden meegenomen in het standpunt van de Verenigde Staten (VS).

Marokko is bezorgd over de ontwikkelingen in Oekraïne maar blijft vasthouden aan de steun voor dialoog, zei minister Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken) dinsdag tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Amerikaanse evenknie Anthony Blinken. De Amerikaanse diplomaat is in Rabat om de bilaterale samenwerking met Marokko te verdiepen.

Ondanks het optimisme over de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne heeft Blinken zich vandaag kritisch geuit over Rusland. Vanuit de onderhandelingen in Istanbul kwamen hoopvolle berichten. De Russische delegatie sprak van "constructieve" gesprekken en verklaarde stappen te nemen om het conflict te de-escaleren.

Rusland belooft onder meer een drastische vermindering van de inzet van het leger bij de Oekraïense hoofdstad Kiev mar volgens Blinken gaat het allemaal nog slechts om woorden. Volgens de bewindsman ziet Washington bij de Russische regering nog geen signaal dat die de gesprekken met Oekraïne echt serieus neemt. "Er is een verschil tussen wat Rusland zegt en wat het doet.", zei Blinken.



Afzijdig

Voor de tweede keer in minder dan drie weken miste Marokko de zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar een meerderheid stemde om de Russische aanval op Oekraïne te veroordelen.

Bourita sprak vorige week met zijn Russische en Oekraïense ambtgenoten. Hij werd door minister Sergey Lavrov (Rusland) ingelicht over de details van de Russische militaire operatie in Oekraïne en met Dmytro Kuleba (Oekraïne) werd gesproken over de evacuatie van Marokkaanse studenten uit het conflictgebied. Er werd niet gesproken over het standpunt van Marokko.

