Sahara: VS bevestigen opnieuw steun voor autonomieplan Marokko

De Verenigde Staten (VS) hebben opnieuw steun betuigd voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken omschrijft het plan als "serieus, geloofwaardig en realistisch".

In het persbericht dat werd gepubliceerd ter gelegenheid van het bezoek aan Marokko door buitenlandminister Antony Blinken betuigt Washington ook zijn steun aan de VN-gezant voor de Sahara, Staffan de Mistura, die de leiding neemt bij het politieke proces om het conflict in de Sahara op te lossen.

Volgens de Marokkaanse autonomievoorstellen, die dateren uit 2007, houdt Rabat het laatste woord in kwesties van buitenlands beleid en defensie. De regio zelf krijgt een verregaande vorm van autonomie.

Blinken is tot en met woensdag in Marokko voor een officieel bezoek dat in het teken staat van veiligheid en welvaart.

© MAROKKO.NL 2022