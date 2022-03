Marokko, Emiraten en Bahrein herhalen interesse in Israëlisch raketafweersysteem

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Marokko hebben Israël opnieuw verzocht om het defensieve wapensystemen 'Iron Dome'.

Buitenlandministers van de drie landen hebben tijdens hun bezoek aan Israël opnieuw laten weten geïnteresseerd te zijn in de aanschaf van het raketafweersysteem Iron Dome, het Green Pine-radarsysteem en het Arrow ballistische raketafweersysteem, meldt nieuwsdienst Globes.

Ten minste twee van de drie grote Israëlische defensiebedrijven en twee kleinere bedrijven hebben al vragen ontvangen over de aankoop van Iron Dome. Rafael Advanced Defense Systems en Israel Aerospace Industries (ISI) wachten echter op goedkeuring van het ministerie van Defensie.

Elk van deze systemen kost "ongeveer tientallen miljoenen dollars, de interceptorraketten niet meegerekend, die elk $ 50.000 kosten", melden dezelfde bronnen. "Een aanzienlijk aantal aanvragen zal binnenkort worden goedgekeurd en Israël is momenteel in gesprek met de Amerikaanse regering, die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van sommige van deze systemen".



Op de Negev-top van ministers van Buitenlandse Zaken werd gesproken over regionale veiligheidskwesties en het conflict in Oekraïne. De aankoop van Iron Dome door Oekraïne werd onlangs afgewezen door Israël zou zijn afgewezen.

Ook vanuit Europa is er veel interesse in de Israëlische wapensystemen, zo behoort Duitsland tot de lijst van potentiële kopers die interesse heeft in het Green Pine-radarsysteem.

