Sahara: Algerije dreigt afspraken met Spanje op te schorten

Algerije heeft Spanje gewaarschuwd alle overeenkomsten te zullen beëindigen als Madrid het standpunt over de Marokkaanse Sahara niet heroverweegt.

Dat meldt het Spaanse dagblad El Correo. De krant citeert de secretaris-generaal van het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken, Chakib Rachid Kaid, die maandag vanuit Rome zei dat Algiers "alle overeenkomsten met Spanje op alle gebieden zal herzien om te zien hoe de relatie zich in de toekomst zal ontwikkelen.".

De Algerijnse functionaris sluit echter uit dat de maatregelen direct gevolgen zullen hebben voor de Algerijnse gasleveringen aan Spanje. Wel liet hij doorschemeren dat "huidige contracten mogelijk niet worden verlengd als ze in 2030 aflopen.".

De Spaanse ommezwaai in het Sahara-standpunt kwam op het moment dat de Spaanse premier Pedro Sanchez met zijn Algerijnse evenknie Abdelmadjid Tebboune onderhandelde over het herstellen van gasleveringen via de EMPL-gaspijpleiding die Algerije, via Marokko, verbindt met het Spaanse vasteland.



Algiers riep eerder deze maand de eigen ambassadeur uit Madrid terug voor overleg maar zei nog niet van plan te zijn alle betrekkingen met Spanje op te schorten mits de "Spaanse vrienden de nodige maatregelen in deze richting zouden nemen.".

Vorige week lieten Algerijnse functionarissen al doorschemeren Italië te zullen bevoorrechten als "het zenuwcentrum van gas in Zuid-Europa", ten nadele van Spanje. Algiers liet weten op een later moment met een "mondiaal en veelzijdig antwoord" te komen als reactie op de inkeer van Madrid inzake de Marokkaanse Sahara.



"Verrast"

Kaïd herhaalde dat zijn regering niet op de hoogte was van het besluit van Sanchez om het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara te steunen. De Spaanse regering weerlegt die bewering en liet eerder weten Algerije vooraf te hebben geïnformeerd over de steun voor het autonomievoorstel van Rabat.

Algerije is voor Spanje een "prioritaire en betrouwbare strategische partner" met wie Madrid graag "een speciale relatie wil onderhouden.", luidde de verklaring van het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Algiers ontkent: "We zijn zeer verrast door deze onverklaarbare wending (…) ik spreek van verbazing en grote teleurstelling", onderstreepte Kaid.



Europa

De Spaanse regeringsleider zag de Algerijnse dreigementen al aankomen en riep de Europese Unie (EU) vorige week vanuit Parijs op om energie-autonomie te garanderen. Als EU-landen bijvoorbeeld samen gas gaan inkopen kunnen ze een lagere prijs en zekerder bevoorrading bedingen.

"We moeten nu handelen zodat niemand Europa kan chanteren met energieprijzen" , waarschuwde hij tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Franse president Emmanuel Macron.

