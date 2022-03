Taakstraf voor bedreigen van Kamerlid Azarkan

Voor doodsbedreigingen aan het adres van Tweede Kamerlid Farid Azarkan is een 75-jarige Rotterdammer woensdag door de Haagse politierechter veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur, waarvan twintig uur voorwaardelijk.

De veroordeling is gebaseerd op een bedreigende e-mail die de Rotterdammer in november 2020 schreef aan de fractie van DENK.

De officier van justitie eiste een werkstraf van veertig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. "Mijn mening is dat alle islamieten die zich niet in de Westerse cultuur voegen, per direct dienen te worden doodgeschoten! Als ik ooit aan de macht zou komen, wil ik een klopjacht die er voor zorgt dat jullie je nergens veilig voelen. Bij ontdekking gelijk onthoofden", schreef Hans van der L. aan DENK, naar aanleiding van de onthoofding van de leraar Samuel Paty in Frankrijk.

Bij de politierechter, die de bedreiging aan de volksvertegenwoordiger kwalijk noemde, ontkende Van der L. dat de mail als een bedreiging moet worden opgevat. "Ik geef alleen mijn mening. Ik hoef het niet uit te voeren", zei de verdachte, die meteen hoger beroep aankondigde.



'Verlies voor de democratie'

Azarkan woonde de zitting zelf bij en maakte gebruik van zijn spreekrecht. "Ik begrijp best dat mensen soms boos worden. Wat ik niet accepteer is dat ik bedreigd word. Ik denk dat meneer zich onvoldoende de impact ervan realiseert", zei het Kamerlid. "Ik probeer elke dag bij te dragen aan beter Nederland. Maar met dit soort berichten vraag ik me elke dag af waar ik mee bezig ben. Dat is een verlies voor de democratie.".

Tijdens een themazitting in de rechtbank in Den Haag staan woensdagochtend nog meer verdachten terecht voor het bedreigen van politici.



Taakstraf voor bedreigen premier Rutte

Voor opruiing en het bedreigen van premier Mark Rutte werd de 30-jarige Jeffrey P. uit Voorburg veroordeeld tot een taakstraf van dertig uur, gelijk aan de eis van de officier van justitie. P. kwam niet opdagen. Op de Facebookpagina van de minister-president noemde de verdachte de premier een NSB'er. "Deze man moet juist afgeschoten worden", zo schreef hij. De rechter vond dat hij daarmee "alle grenzen te buiten is gegaan".

Een 38-jarige man uit Gouda krijgt een werkstraf van veertig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken voor het bedreigen van het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn.

