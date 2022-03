China en Rusland veroordelen westerse sancties om oorlog Oekraïne

China en Rusland veroordelen de "illegale en contraproductieve" sancties die westerse landen hebben opgelegd aan Moskou vanwege de oorlog in Oekraïne.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, voor het eerst in China sinds de invasie ruim een maand geleden, voerde gesprekken met zijn ambtgenoot Wang Yi in de oostelijke provincie Anhui.

China heeft daar in de stad Huangshan twee dagen van overleg over Afghanistan georganiseerd waarbij ook onder meer de VS, Pakistan en de Taliban aanschuiven. Rusland zoekt steun bij China nu het steeds meer is geïsoleerd op het wereldtoneel.

De twee ministers spraken af hun "strategische partnerschap" te versterken en "met gezamenlijke stem" te spreken over mondiale kwesties. Volgens Lavrov de twee landen de weg naar een "eerlijkere en democratischere wereldorde".

Wang merkte op dat de onderlinge relatie de "test van internationale turbulentie heeft doorstaan". Volgens hem is er "geen limiet aan de Chinees-Russische samenwerking en onze inspanningen om vrede te bereiken, en veiligheid te waarborgen".

