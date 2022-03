Marokko: treinstel 'spontaan ontkoppeld' op spoorlijn tussen Fez en Taza

marokko 30 mrt 20:25

Een trein die onderweg was van Fez naar Taza is dinsdag in twee delen 'gebroken' in Tabouda (gemeente Sidi Harazem).

De rijdende passagierstrein viel uiteen; het achterste treindeel raakte los van het voorste. Volgens lokale bronnen raakten de treindelen los van elkaar als gevolg van hoogteverschil die ontstond op het moment dat de trein een stuk rails passeerde waarvan de bodem door erosie was verzwakt. Er raakte niemand gewond. Gestrande reizigers moesten echter urenlang wachten op het technische team van de nationale spoorwegen ONCF om het euvel te verhelpen. © MAROKKO.NL 2022