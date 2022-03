Premier Akhannouch en VS-buitenlandminister Blinken vastberaden om betrekkingen te verbeteren

Als onderdeel van zijn werkbezoek aan Marokko had de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken vandaag in Rabat een ontmoeting met premier Aziz Akhannouch.

Blinken en Akhannouch zijn vastberaden om de economische banden tussen de Verenigde Staten (VS) en Marokko te verdiepen.

De twee bespraken verschillende strategieën om de post-pandemische economie te herstellen nu landen wereldwijd kampen met verstoringen van de toeleveringsketen en stijgende prijzen van essentiële goederen.

De bijeenkomst werd verder bijgewoond door handelsminister Ryad Mezzour, regeringswoordvoerder Mustapha Baitas en directeur van Marokko's Millennium Challenge Account Malika El Asri.



Blinken had eerder vandaag ook een ontmoeting met buitenlandminister Nasser Bourita. Blinken herhaalde de toewijding van zijn land aan het door de VN geleide politieke proces en het autonomieplan van Marokko.

Bourita sprak over de "gemeenschappelijke waarden" die de VS en Marokko delen en verklaarde dat de twee landen zullen blijven samenwerken om regionale stabiliteit te verzekeren.



Blinken arriveerde maandag in Rabat voor een driedaags werkbezoek. De bewindsman nam vóór zijn bezoek aan Marokko deel aan de Negev-top in Israël, waaraan ook Marokko deelnam.

Bourita sprak in Israël met met ambtgenoten uit de VS, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein, Egypte en Israël over regionale thema's en veiligheidskwesties die gerelateerd zijn aan Iran. Ook de oorlog in Oekraïne kwam aan bod.

© MAROKKO.NL 2022