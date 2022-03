Koning Mohammed VI feliciteert Atlasleeuwen met WK-kwalificatie

Koning Mohammed VI heeft het Marokkaanse voetbalelftal gefeliciteerd met de kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal.

Marokko heeft zich geplaatst zonder Hakim Ziyech (Chelsea) en Noussair Mazraoui (Ajax). De Democratische Republiek Congo werd met gemak verslagen: 4-1.

Koning Mohammed VI belde dinsdagavond met Faouzi Lekjaa, voorzitter van de Koninklijke Marokkaanse voetbalbond FRMF en coach Vahid Halilhodzic. Het is de zesde keer dat Marokko zich kwalificeert voor het WK.

Marokko bereikte het WK in Qatar door in de play-offs af te rekenen met DR Congo. De in Amsterdam geboren Tarik Tissoudali werd het goudhaantje door in beide duels te scoren.



Halilhodzic moest het na de eerste wedstrijd tegen DR Congo nog ontgelden bij een deel van de Marokkaanse fans die de naam van Ziyech riepen, hij ontbreekt net als Mazraoui bij Marokko door een conflict met Halilhodzic.

De Bosniër die sinds augustus 2019 aan het roer staat bij de Marokkaanse nationale ploeg weet voor de vierde keer in zijn carrière een nationale ploeg naar een WK te leiden. Dat deed de oud-international van voormalig Joegoslavië eerder met Ivoorkust (WK 2010), Algerije (WK 2014) en Japan (WK 2018).

