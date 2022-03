Emirati-kroonprins bespreekt met Blinken in Marokko bilaterale banden met VS

Kroonprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) had dinsdag in Rabat een ontmoeting met de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken.

Tijdens de bijeenkomst bevestigde Blinken de nauwe samenwerking tussen de VAE en de VS en beloofde de samenwerking te verbreden en te verdiepen.

Kroonprins Mohammed Bin Zayed beschreef de bijeenkomst als een "zeer belangrijke kans". De VS hebben aangegeven de VAE te zullen blijven helpen zich te verdedigen tegen bedreigingen uit Jemen en elders in de regio, meldt de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price.

Zowel Blinken als Mohammed Bin Zayed arriveerden in Marokko na deelname aan de Negev-top die zondag en maandag in Israël werd gehouden. De Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita was ook aanwezig op het evenement waarbij naast de VAE en de VS ook Egypte, Bahrein en Israël aanwezig waren.



Tijdens zijn bezoek aan Marokko sprak Blinken zijn tevredenheid uit over de langdurige diplomatieke banden tussen zijn land en Marokko. Hij benadrukte het belang van Marokko als strategische partner die bijdraagt ​​aan de regionale vrede.

Blinken hernieuwde ook de Amerikaanse steun voor de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara en verwelkomde het autonomieplan van Marokko als een "serieuze en geloofwaardige" benadering om een ​​wederzijds aanvaardbare oplossing voor het conflict te vinden.



Blinken ontmoette vandaag ook met premier Aziz Akhannouch. De twee gaven aan vastberaden te zijn om de economische banden tussen de VS en Marokko te verdiepen.

Blinken vliegt woensdag naar Algerije als onderdeel van zijn regionale tour.

