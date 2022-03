Marokko: PJD roept op tot demonstraties tegen normalisering met Israël

De Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) in Rabat heeft haar leden deze week opgeroepen om "massaal" deel te nemen aan de herdenking van de Palestijnse Landdag.

De oproep werd gedaan ter herdenking van Palestijnse Landdag die jaarlijks op 30 maart wordt gevierd en uit solidariteit met "broeders in bezet Palestina".

De PJD benadrukte in haar oproep aan het ongewijzigde standpunt van de partij over de Palestijnse kwestie evenals de weigering van "alle vormen van normalisering en zionistische infiltratie in ons land".

De beweging heeft zich aangesloten bij de oproep van de Nationale Actiegroep voor Palestina, die de 'Dag van het Land' wil herdenken door middel van een demonstratie voor het parlementsgebouw in Rabat.



Op 30 maart wordt jaarlijks Landdag herdacht. De datum valt samen met de staking die plaatsvond in 1976, toen Palestijnen in Israël besloten te demonstreren tegen de confiscatie van 2500 hectare land in Galilea.

Het protest werd op brute wijze onderdrukt door het Israëlische bezettingsleger. Er vielen zes doden en honderden gewonden.



