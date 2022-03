VS-buitenlandminister Blinken sluit regionale tour af in Algerije

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is woensdag begonnen aan zijn werkbezoek aan Algerije.

Aangekomen vanuit Marokko, waar hij dinsdag stopte als onderdeel van zijn tour, sprak Blinken in Algiers met zijn ambtgenoot Ramtane Lamamra alvorens hij werd ontvangen door president Abdelmadjid Tebboune.

De besprekingen zullen gaan over handelssamenwerking en regionale veiligheid en stabiliteit, aldus een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Yael Lempert.

Het bezoek van Blinken aan Algerije komt op het moment dat de betrekkingen tussen Algiers en Rabat een ernstige crisis doormaken, met als middelpunt de Sahara. Algerije voorziet het separatistische Polisario-Front al tientallen jaren van militaire en financiële steun.



Het Sahara-dossier is een prioriteit van de Marokkaanse autoriteiten en stond dinsdag prominent op het menu van Blinken in Rabat waar de bewindsman opnieuw steun betuigde aan het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara.

Betrekkingen

De crisis tussen de twee Maghreb-zwaargewichten bereikte in augustus 2021 een dieptepunt toen Algiers besloot de diplomatieke betrekkingen met Rabat te verbreken. Enkele maanden later besloot Algerije in oktober zich terug te trekken uit de Maghreb-Europa-gaspijpleiding (EMPL) die Algerijns gas, via Marokko, naar Spanje vervoert.



Volgens persberichten heeft Algerije een Amerikaans verzoek afgewezen om de gasstroom naar Europa te vergroten door deelname aan de EMPL-gaspijpleiding te hervatten. Het verzoek zou zijn gedaan tijdens het recente bezoek van de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Wendy Sherman, aan Algiers.

Naar verwachting zal Blinken de kwestie opnieuw aankaarten. Het onderwerp ligt gevoelig want Algerije is boos op de wereld, momenteel vooral op Spanje. Bovendien wil Algerije de betrekkingen met zijn Russische bondgenoot niet in gevaar brengen.

