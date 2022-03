Marrakech: 15 jaar cel voor jong stel wegens doodmartelen kleuter (5)

De rechtbank in Marrakech heeft een jong stel veroordeeld tot gevangenisstraffen van 15 jaar wegens het ernstig mishandelen van een 5-jarig meisje.

Het kind overleed aan haar verwondingen. Het slachtoffertje (5) was het nichtje van de vrouw (22). De biologische moeder van het kind was niet meer in staat voor het meisje te zorgen.

Het getrouwde stel werd eerder al schuldig bevonden aan mishandeling en geweld resulterend in de dood van een minderjarige. Het Hof van Beroep bevestigde vorige week de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg.

De zaak dateert uit september 2020 toen de koninklijke gendarmerie werd ingelicht over de dood van het kind. Uit onderzoek door de politie en later door de onderzoeksrechter is gebleken dat de twee beklaagden het meisje regelmatig hard sloegen. Bovendien hebben forensische experts meerdere brandwonden aangetroffen op de geslachtsdelen van het jonge kind.



Uit autopsie is verder gebleken dat het kind leed aan interne bloedingen in de schedel, meerdere breuken in de arm en wervelkolom en volledig beschadigde nieren. Het kind werd doodgetrapt, luidde het oordeel van de forensisch expert.

De verdachte (de tante van het slachtoffertje) beweerde na haar aanhouding dat haar nichtje op natuurlijke wijze was overleden. Ze beweerde dat het kind op haar hoofd was gevallen. Ook zou het kind regelmatig last hebben van epileptische aanvallen. De brandwonden op de geslachtsdelen zouden onderdeel zijn van de behandeling tegen epilepsie.



Ook de man had opmerkelijke verklaringen voor het lichamelijk letsel bij het slachtoffer. Zo zou het kind gevallen zijn toen ze op de motor aan het spelen was en heeft hij het meisje met een ijzeren pijp geslagen om te voorkomen dat ze 's nachts in bed zou plassen.

Het stel had het overleden kind niet naar het ziekenhuis gebracht omdat ze dachten dat ze 'slechts' buiten bewustzijn was als gevolg van een epileptische aanval.

