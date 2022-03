Marokko roept Europese landen op om standpunt in te nemen in Sahara-kwestie

Na de Spaanse steunbetuiging voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara roept Rabat andere Europese landen op van zich te laten horen.

"Het is tijd voor Europa om uit zijn comfortzone te komen met betrekking tot het Marokkaanse Sahara-conflict", zei buitenlandminister Nasser Bourita dinsdag tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Amerikaanse evenknie Antony Blinken.

Buitenlandminister Blinken was sinds maandag in Marokko voor een driedaags bezoek bezoek dat in het teken stond van veiligheid en welvaart. De Verenigde Staten (VS) hebben dinsdag opnieuw steun betuigd voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken omschrijft het plan als "serieus, geloofwaardig en realistisch". Volgens de Marokkaanse autonomievoorstellen, die dateren uit 2007, houdt Rabat het laatste woord in kwesties van buitenlands beleid en defensie. De regio zelf krijgt een verregaande vorm van autonomie.



De oproep van Bourita komt nadat Frankrijk, Duitsland en Spanje zich hebben geschaard achter het Sahara-plan van Rabat. "Het is gemakkelijk om te zeggen het proces te steunen, maar dat kan tientallen jaren duren", zei Bourita toe terwijl hij de landen opriep het voorbeeld van Madrid te volgen.

Bourita benadrukte dat het standpunt van Spanje "een positieve ontwikkeling" is die door Marokko hartelijk is verwelkomt en waarvan Rabat gelooft dat het "de deur zal openen naar een nieuwe pagina in de betrekkingen tussen de twee landen".

