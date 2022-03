Britse retailers getroffen door Marokkaanse tomatenexportbeperkingen

Winkels in het Verenigd Koninkrijk (VK) zitten met lege schappen voor tomaten.

Volgens Fresh Produce Journal (FPJ) is het tomatentekort het gevolg van de transportstaking in Spanje, de daling van de Britse en Nederlandse productie en de Marokkaanse exportbeperking.

Marokko begon eerder deze maand met beperkingen op de export van tomaten om de binnenlandse prijsstijgingen een halt toe te roepen. Door het slechte landbouwseizoen in Marokko, de inflatie en de toenemende vraag als gevolg van de naderende vastenmaand Ramadan zijn de prijzen voor tomaten in Marokko enorm gestegen.

"De impact is nu echter voelbaar in de Britse supermarkten", zegt Alex Margerison-Smith, marketing- en informatiemanager voor Keelings International, een belangrijke leverancier van tomaten aan Britse retailers.



"We zien lege plekken in de schappen van retailers. In de afgelopen jaren hebben Britse retailers de hoeveelheid geïmporteerd uit Marokko verhoogd", voegde hij eraan toe.

Europa's ongekende vraag naar tomaten, als gevolg van een lagere productie, heeft de prijs van één van Marokko's goedkoopste verse tomaten de afgelopen weken omhooggeschoten en de inflatie heeft de protesten aangewakkerd.

