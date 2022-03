Frans-Algerijnse drugsbaron opgepakt in Tanger na aanhoudingsbevel Interpol

De politie in Tanger heeft een Algerijnse man opgepakt tegen wie een een internationaal arrestatiebevel (Interpol Red Notice) was uitgevaardigd door de Franse autoriteiten.

Het betreft één van de grootste drugshandelaren in Lille, meldt dagblad Assabah in de krant van morgen.

De man werd dinsdag opgepakt in Tanger in het gezelschap van een jonge vrouw en in het bezit van een onbekende hoeveelheid drugs. Uit routineonderzoek bleek naderhand dat hij door Interpol word gezocht. De 32-jarige verdachte wordt door de Fransen gezocht voor betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen.

Volgens de bronnen van het dagblad is de man de rechterarm van de beruchte drugshandelaar 'Lhaj' die in 2021 door de Franse politie aan de kant werd gezet na de ontmanteling van een internationaal drugshandelnetwerk.



Het criminele netwerk bestond met name uit mensensmokkelaars van Algerijnse, Nederlandse en Spaanse komaf. Bij de huisdoorzoeking van de Algerijnse onderdaan had de Franse politie meerdere automatische wapens in beslag genomen.

De politie in Marokko zal eerst onderzoek doen naar de wijze waarop de Algerijnse verdachte het land is binnengekomen, naar de drugs die tijdens de aanhouding zijn aangetroffen en naar zijn relatie met de 21-jarige vrouw die tijdens zijn arrestatie aanwezig was. De Algerijn zal daarna worden uitgeleverd aan Frankrijk.

© MAROKKO.NL 2022