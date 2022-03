Slachtoffers schietpartij McDonald's komen uit Zwolle

De mannen die woensdag zijn doodgeschoten in een McDonald's in Zwolle-Noord zijn 57 en 62 jaar oud en komen uit Zwolle.

De politie meldt in de nacht van woensdag op donderdag dat er vooralsnog geen arrestaties zijn verricht in verband met de fatale schietpartij. De schoten werden aan het begin van de avond gelost in een vestiging van de fastfoodketen aan de Floresstraat. Volgens de politie waren op dat moment veel gasten in het restaurant aanwezig, onder wie kinderen.

Een van de slachtoffers was al overleden toen de politie arriveerde. De ander is nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Diverse media meldden eerder op de avond dat het zou gaan om twee broers van Turks-Koerdische komaf die meerdere restaurants in de omgeving van Zwolle runden, maar dat heeft de politie niet bevestigd.

Het is voor de politie nog onduidelijk of er sprake is van één of meerdere daders. Na de schietpartij is een grote zoektocht gestart, waarbij ook de hulp van een politiehelikopter werd ingeschakeld.



De politie roept getuigen met wie ze nog niet in contact is geweest op zich te melden. Voor degenen die tijdens de schietpartij in of bij de McDonald's waren, is slachtofferhulp ingeschakeld.

Ooggetuigen vertelden aan RTV Oost dat een man de zaak binnenliep, eerst eten bestelde, aan een tafeltje ging zitten en vervolgens schoot op de twee mannen. Onder de bezoekers ontstond paniek, aldus RTV Oost.

