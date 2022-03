Zelenski spreekt leden van de Tweede Kamer toe

President Volodimir Zelenski van OekraÏne spreekt donderdagmorgen via een rechtstreekse videoverbinding de leden van de Tweede Kamer toe.

Dat gebeurt op verzoek van Zelenski zelf, wiens land vorige maand werd aangevallen door Rusland. Het is voor het eerst dat een buitenlandse regeringsleider een rede houdt tijdens een vergadering van de Kamer in de plenaire zaal. Nederland steunt de regering in Kiev in de strijd tegen de Russische strijdkrachten. Het kabinet stuurt wapens naar Oekraïne en was vanaf het begin voorstander van harde strafmaatregelen tegen het bewind van de Russische president Vladimir Poetin. Een grote meerderheid in de Kamer steunt deze lijn van het kabinet.

Zelenski heeft de afgelopen maand al redes gehouden voor de parlementen van de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Denemarken, Israël, Duitsland en het Europese Parlement. Het is een manier om de landen te danken voor hun steun en om opnieuw hulp te vragen in de strijd tegen Rusland. De Oekraïense president spreekt donderdagmiddag de Belgische Kamer toe.

In eerste instantie was premier Mark Rutte niet welkom bij de toespraak. Deze week maakte Kamervoorzitter Bergkamp bekend dat hij toch kan komen. Ze nodigde naast hem ook de ministers Kajsa Ollongren (Defensie) en Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) uit. Ze zullen in de voorzittersloge plaatsnemen. Na afloop is er een debat in de Kamer over de toespraak van Zelenski.

