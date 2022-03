Man (32) vast voor dodelijke schietpartij in McDonald's

De politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van twee mannen in de McDonald's in Zwolle.

De 32-jarige man heeft zichzelf woensdagavond gemeld op het politiebureau in Deventer.

Het onderzoek loopt nog en de man wordt verhoord. Over zijn woonplaats en zijn relatie tot de slachtoffers kan desgevraagd nog niets worden gemeld. Bij de schietpartij kwamen twee mannen van 57 en 62 jaar uit Zwolle om het leven.

De politie laat donderdag weten dat het aannemelijk lijkt dat de schietpartij was gericht op de twee slachtoffers. Diverse media meldden eerder dat het zou gaan om twee broers van Turks-Koerdische komaf die meerdere restaurants in de omgeving van Zwolle runden, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd.



Reanimatie

Een van de slachtoffers was bij aankomst van de hulpdiensten al overleden. "Er is nog geprobeerd om het andere slachtoffer te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten", aldus de politie. Veel mensen waren getuige van de schietpartij, die aan het begin van de avond plaatsvond. Onder de getuigen waren kinderen.

De politie roept getuigen op zich te melden. Met een aantal mensen is al gesproken, maar sommigen zijn tijdens de schietpartij in paniek uit het restaurant gevlucht en waren al vertrokken voordat hun gegevens genoteerd konden worden. Zo wordt nu specifiek gevraagd of mensen voor of na het schietincident een of meerdere personen hebben zien rennen of zien wegrijden.

