Turkse aanklager wil zaak-Khashoggi overdragen aan Saoedi-Arabië

Een Turkse aanklager vraagt de rechtbank de zaak rond de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi te staken en over te dragen aan de Saoedische autoriteiten.

De zaak tegen 26 Saoedische verdachten wordt in Istanbul bij verstek behandeld.

De aanklager stelt dat de zaak opgeschort kan worden omdat de verdachten buitenlanders zijn, geen arrestaties kunnen worden verricht en geen verklaringen van de verdachten kunnen worden afgenomen. De rechtbank gaat het ministerie van Justitie hierover raadplegen.

Khashoggi ging op 2 oktober 2018 naar het Saoedische consulaat in Istanbul om papieren voor zijn aanstaande huwelijk te regelen, maar kwam niet meer naar buiten. Turkse functionarissen denken dat zijn lichaam in stukken uit het consulaat is verwijderd. Zijn stoffelijk overschot is niet gevonden.



Celstraffen

Een Saoedische rechtbank legde in 2020 acht mensen celstraffen op tussen de zeven en twintig jaar voor de moord. Turkije besloot wegens onvrede over het proces een eigen rechtszaak te starten. Het verzoek om de zaak over te dragen, komt op een moment waarop Turkije de banden met Saoedi-Arabië probeert aan te halen. De volgende zitting in het proces is op 7 april.

Khashoggi was een criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten had de kroonprins de moord goedgekeurd en waarschijnlijk ook de opdracht ertoe gegeven. Bin Salman ontkent betrokken te zijn geweest bij de dood van de journalist die voor de Amerikaanse krant The Washington Post schreef.

