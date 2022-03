Drie Palestijnen gedood op bezette Westelijke Jordaanoever

Het Israëlische bezettingsleger heeft donderdag twee Palestijnen doodgeschoten bij een operatie in de stad Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Een derde Palestijn die volgens Israël iemand met een schroevendraaier stak in een bus ten zuiden van Bethlehem werd volgens het leger doodgeschoten door een Israëlische burger.

De operatie in Jenin om verdachten op te pakken volgde op drie aanvallen in Israël waarbij Israëlische Arabieren en Palestijnen in totaal elf mensen doodden. Militairen werden donderdagochtend bij de actie beschoten en schoten terug. Twee Palestijnen van 17 en 23 jaar werden gedood en een 15-jarige raakte gewond. Een Israëlische soldaat is gewond naar een ziekenhuis vervoerd.

Een topfiguur van de verzetsbeweging Islamitische Jihad in de Gazastrook zei dat de gewapende vleugel van de groep in actie komt "in het licht van de bestorming in Jenin door het zionistische leger".



Israël vreest voor meer geweld voordat de vastenmaand ramadan komend weekend begint. Het leger versterkt de politie met duizend man en op de Westoever worden extra troepen ingezet.

Israël bezette de Westoever en de Gazastrook in 1967. De Palestijnen willen in die gebieden een onafhankelijke staat vestigen, maar besprekingen daarover liggen in de ijskast.

