Oekraïne roept ambassadeur terug uit Marokko

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de ambassadeur van zijn land in Marokko, Oksana Vasylieva, teruggeroepen.

Dat meldt persbureau Reuters. Zelensky riep ook de ambassadeur in Georgië terug voor overleg.

"Er zijn mensen die met iedereen samenwerken om de staat te verdedigen, en er zijn mensen die tijd verspillen en alleen werken om op hun post te blijven", zei de Oekraïense president over de terugroeping van de ambassadeur van zijn land in Rabat, die sinds 2020 in functie is.

Zelensky zei dat hij tastbare resultaten verwachtte van ambassadeurs in een aantal landen, zoals Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Azië.



Marokko stelt zich echter neutraal op in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Eind februari maakte het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat Marokko "met bezorgdheid de ontwikkeling van de situatie volgt" tussen de twee landen.

Begin maart besloot Marokko niet deel te nemen aan de stemming over een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) over de situatie tussen Oekraïne en Rusland. Vorige week was Marokko wederom afwezig tijdens de tweede stemming van de VN.



Minister Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken) sprak vorige week met zijn Russische en Oekraïense ambtgenoten. Hij werd door minister Sergey Lavrov (Rusland) ingelicht over de details van de Russische militaire operatie in Oekraïne en met Dmytro Kuleba (Oekraïne) werd gesproken over de evacuatie van Marokkaanse studenten uit het conflictgebied. Er werd niet gesproken over het standpunt van Marokko.

Tijdens het recente bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken zei Bourita dinsdag liever niet te willen worden meegenomen in het standpunt van de Verenigde Staten (VS).



De verklaring van Bourita kwam nadat Blinken zich vanuit Rabat kritisch had uitgelaten over Rusland. Vanuit de onderhandelingen in Istanbul kwamen hoopvolle berichten; de Russische delegatie sprak van "constructieve" gesprekken en verklaarde stappen te nemen om het conflict te de-escaleren.

Volgens de Amerikaanse bewindsman zag Washington bij de Russische regering nog geen signaal dat die de gesprekken met Oekraïne echt serieus neemt. "Er is een verschil tussen wat Rusland zegt en wat het doet.", aldus Blinken.

