Voedsel voor ramadan en Eid al-Fitr duurder door oorlog Oekraïne

Voor moslims begint dit weekend de vastenmaand ramadan. In veel islamitische landen zorgen de sterk gestegen voedselprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne voor problemen bij de bevolking.

Ook de islamitische gemeenschap in Nederland ontkomt niet aan die hogere prijzen voor bijvoorbeeld zonnebloemolie, bloem en honing, met zelfs lege schappen in winkels.

Voor veel moslimgezinnen kan de ramadan met de maaltijden voor zonsopkomst en na zonsondergang en de viering van Eid al-Fitr aan het einde van de vastenmaand dan ook wat soberder zijn dan voorheen. "Ik hoor de mensen klagen", zegt voorzitter Bouchaib Saadane van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN).

"Honing, meel en zonnebloemolie zijn heel geliefde ingrediënten voor traditionele islamitische maaltijden. Mensen willen zelf graag brood maken. Maar de prijzen rijzen de pan uit en veel moslims zijn niet zo rijk en hebben niet zoveel koopkracht dus merken ze dat erg sterk. Het is heel moeilijk. Je kunt niet anders dan het soberder aan doen."



De Turkse supermarkt en slagerij Nazar in Groningen merkt dat veel mensen wat voorzichtiger zijn geworden vanwege de hoge levensmiddelenprijzen. "De mensen zijn andere prijzen gewend en dat zie je wel", laat de winkel weten. "Bijna alles is duurder geworden, vooral producten als zonnebloemolie, maar ook kipfilets. Het telt wel op, vooral voor een groot gezin.".

Ook bij supermarkt El Jahwara in Amsterdam voelen ze de hogere prijzen. "Het is heel moeilijk voor de mensen. Alles wordt duurder, maar we kunnen er niks aan doen.".



Periode van zelfreflectie

Een woordvoerder van de Turkse koepelorganisatie van moskeeën Milli Görüs zegt dat het niet prettig voor mensen is dat de voedselprijzen zo hard zijn gestegen, maar dat een periode van armoede ook een soort test is voor moslims. "Dat hoort bij ons geloof. De ramadan is ook een periode van zelfreflectie.".

Milli Görüs roept moslims op om zo veel mogelijk iftar-voedselpakketten te doneren aan moskeeën om zo armere mensen te helpen. De iftar is de maaltijd die tijdens de ramadan na zonsondergang genuttigd wordt om het vasten te breken.

Bij Supermarkt Mediteranee in Rotterdam hebben ze ook te maken met hogere prijzen, met name van olie, meel en vlees. De winkel ziet niet dat mensen nu ineens veel minder kopen in aanloop naar de ramadan. "De mensen blijven hun boodschappen doen. Ze moeten toch aan hun gerechten komen. Maar voor mensen die het al moeilijk hebben is dit zeker lastig. Dat is overduidelijk.".

