Steunteam voor toeslagenouders met uithuisplaatsing start 4 april

Gedupeerden van de affaire met de kinderopvangtoeslag bij wie door de overheid een kind uit huis is gehaald, kunnen vanaf 4 april terecht bij een landelijk ondersteuningsteam.

Dat team kan ouders onder meer helpen helpen hun zaak in kaart te brengen en vervolgstappen voor te bereiden, schrijft minister Franc Weerwind aan de Tweede Kamer.

Het ondersteuningsteam was al op kleine schaal actief, begin februari begon het met pilots in Almere en Rotterdam. Vanaf maandag kunnen ouders uit het hele land, rechtstreeks, bij het team aankloppen. Dat kan "bijvoorbeeld ouders, de jeugdbeschermingsketen, gemeenten en waar nodig andere deskundigen bij elkaar brengen". Daarbij kunnen "nog onbekende oplossingen en mogelijkheden worden gezocht en worden gerealiseerd om de levensomstandigheden of de gezinssituatie te verbeteren", aldus Weerwind.

Sinds het begin van de pilots biedt het team ondersteuning aan 14 ouders en daarbij zijn 31 uit huis geplaatste kinderen betrokken. "De persoonlijke benadering van de procesbegeleider van het ondersteuningsteam wordt gewaardeerd, laten de eerste ervaringen zien", stelt Weerwind.



Subsidie voor advocaat

Het ondersteuningsteam heeft geen invloed op een eventuele hereniging van ouders en kinderen, aldus Weerwind. Het herbeoordelen van een uithuisplaatsing blijft aan een jeugdbeschermingsinstelling en de Raad voor de Kinderbescherming. Het is uiteindelijk aan de kinderrechter om te beslissen over het beëindigen van een uithuisplaatsing.

Gedupeerde ouders die een uithuisplaatsing willen aanvechten kunnen binnenkort ook aanspraak maken op subsidie om een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. Voor gedupeerde ouders was al rechtsbijstand beschikbaar in het kader van de herstelvergoedingen waar zij aanspraak op kunnen maken. Maar Weerwind komt nu met een aparte regeling voor ouders die een uithuisplaatsing willen aanvechten.



Meer dan 1100 kinderen uit huis geplaatst

Het is de bedoeling dat de subsidieregeling 1 juni in werking treedt, met terugwerkende kracht tot april van dit jaar.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde vorig jaar dat tussen 2015 en 2020 zeker 1115 kinderen van 'toeslagenouders' uit huis zijn geplaatst. Daarbij was volgens het CBS niet duidelijk of de uithuisplaatsingen het gevolg waren van de toeslagenaffaire.

