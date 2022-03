Poetin: Russisch gas moet vanaf april met roebels worden betaald

Russisch gas moet vanaf april met roebels worden afgerekend anders worden de leveringen gestopt. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd.

De Italiaanse premier Mario Draghi zei eerder op de dag nog dat hij garanties had gekregen van Poetin dat er nog steeds met euro's kon worden betaald.

Poetin eiste dat vorige week al van "onvriendelijke" landen, die sancties hebben ingesteld tegen Rusland wegens de oorlog in Oekraïne, zoals EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk.

Donderdag heeft hij op de Russische televisie gezegd dat kopers om te betalen roebelrekeningen moeten openen bij Russische banken. Doen ze dat niet, dan wordt dat beschouwd als een wanbetaling van de kopers en dan worden bestaande contracten verscheurd.



Veel westerse landen en bedrijven, waaronder ook Nederlandse energiemaatschappijen, veroordeelden eerder de eis om gas in roebels af te rekenen. Duitsland bestempelde de stap als contractbreuk, omdat eerder was afgesproken af te rekenen in euro's of dollars.

De Europese Unie is voor zo'n 40 procent van haar aardgas afhankelijk van Rusland. De Verenigde Staten gaan nog dit jaar minimaal 15 miljard kubieke meter vloeibaar gemaakt aardgas (lng) meer leveren dan vorig jaar. Met de extra leveringen willen de VS de landen van de Europese Unie helpen minder afhankelijk te worden van Rusland.

