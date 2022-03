Algerije stopt met repatriëring onderdanen uit Spanje

buitenland 31 mrt 18:14

Algerije is gestopt met het repatriëren van onderdanen die in een irreguliere situatie in Spanje verkeren.

Dat meldt het Spaanse dagblad El Confidencial aan de hand van regeringsbronnen. Algerijnse repatriëringsoperaties werden in oktober 2021 hervat toen Algerije het luchtruim heropende als onderdeel van de coronaversoepelingen. De nieuwe opschorting is een reactie op de koerswijziging van Spanje betreffende de Marokkaanse Sahara. De maatregel volgt op het besluit van het Algerijnse transportministerie om Spanje uit te sluiten van het aanvullende vluchtprogramma van de nationale luchtvaartmaatschappij Air Algérie dat op 29 maart in werking trad. De ontwikkelingen vinden plaats te midden van een crisis in de betrekkingen tussen Algiers en Madrid. De Spaanse regering liet eerder deze maand weten het Marokkaanse autonomieplan voor de Westelijkse Sahara te steunen.

De Spaanse steun voor de Sahara-plannen van Rabat wordt gezien als een doorbraak. Spanje heeft zich altijd verzet tegen de Marokkaanse zeggenschap over de Sahara, een voormalige Spaanse kolonie. Algerije, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front, riep zaterdag zijn ambassadeur in Spanje terug en liet woensdag blijken alle overeenkomsten met Spanje te zullen opschorten als Madrid het Sahara-standpunt niet heroverweegt. © MAROKKO.NL 2022