Spaanse buitenlandminister Albares stelt bezoek aan Rabat uit

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares heeft zijn aanstaande werkbezoek aan Rabat uitgesteld.

Dat meldt de Spaanse pers donderdagavond. De Spaanse regering laat weten dat Albares Rabat volgende week zal bezoeken wanneer ook premier Pedro Sanchez het land aandoet. De Spaanse regeringsleider werd vandaag door koning Mohammed VI uitgenodigd voor een formeel werkbezoek aan Marokko.

Albares werd vrijdag in Rabat verwacht voor de langverwachte ontmoeting met zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita. Het zou de eerste keer zijn dat de twee topdiplomaten elkaar zouden ontmoeten.

De koninklijke uitnodiging volgt op de brief die Sanchez eerder deze maand aan de Marokkaanse monarch richtte en waarin hij bekend maakte het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Westelijke Sahara te zullen steunen. Ook beloofde hij dat Spanje zal handelen met "alle absolute transparantie" en dat "Spanje zijn woord zal nakomen".



Het was de eerste keer dat Madrid in deze bewoordingen toenadering zocht tot Rabat. Het buitenlandministerie in Marokko waardeerde de Spaanse handreiking en stelde een routekaart in het vooruitzicht waarin de verzoeningswens van koning Mohammed VI centraal zal staan.

In zijn troonrede in augustus vorig jaar sprak de Marokkaanse koning over de crisis met Spanje en zijn wens om de betrekkingen met het Zuid-Europese buurland te herstellen en "constructieve en evenwichtige betrekkingen" aan te knopen.

