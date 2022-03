Koning Mohammed VI nodigt Spaanse premier Sánchez uit voor officieel bezoek

Koning Mohammed VI heeft donderdag telefonisch gesproken met de Spaanse minister-president Pedro Sánchez.

Dat meldt het koninklijk kabinet in een persbericht. Mohammed VI heeft Sanchez uitgenodigd voor een formeel werkbezoek.

Tijdens het gesprek sprak de koning zijn waardering uit voor de brief die Sanchez eerder deze maand aan het Marokkaanse koningshuis richtte en waarin Madrid bekend maakte het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Westelijke Sahara te zullen steunen.

Spanje omschreef het autonomieplan voor de Sahara als "meest serieuze, realistische en geloofwaardige basis voor de beslechting van het geschil". Ook beloofde Sanchez dat zijn land "zal handelen met alle absolute transparantie die verschuldigd is aan een geweldige vriend en bondgenoot" en verzekerde hij koning Mohammed VI er van dat "Spanje zijn woord zal nakomen".



Het was de eerste keer dat Madrid in deze bewoordingen toenadering zocht tot Rabat. Het buitenlandministerie in Marokko waardeerde de Spaanse handreiking en stelde een routekaart in het vooruitzicht waarin de verzoeningswens van koning Mohammed VI centraal zal staan.

Sanchez spreekt van een "nieuwe fase" in de betrekkingen met Rabat. "We lanceerden een roadmap die de nieuwe fase consolideert tussen twee buurlanden, strategische partners, op basis van transparantie, wederzijds respect en naleving van afspraken.", schreef de regeringsleider vandaag op Twitter na zijn gesprek met Mohammed VI.

Het is niet duidelijk wanneer Sanchez Marokko zal bezoeken. De Spaanse buitenlandminister José Manuel Albares wordt vrijdag in Marokko verwacht.

