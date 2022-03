Oostelijke Caraïben openen consulaat in Dakhla

De Organisatie van Oost-Caribische Staten (OECS) heeft donderdag officieel een consulaat geopend in het zuid-Marokkaanse Dakhla.

De inhuldigingsceremonie werd bijgewoond door minister Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken) en de premier en buitenlandminister van het Gemenebest van Dominica, respectievelijk Roosevelt Skerrit en Kenneth Darroux.

Afrika

De nieuwe diplomatieke vertegenwoordiging brengt het aantal consulaten in de zuidelijke provincies Laayoune en Dakhla op 26. Het aantal landen die daarmee erkenning tonen voor de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara neemt gestaag toe.

In de afgelopen jaren hebben Congo, Gambia, Guinee, Djibouti, Liberia, Burkina Faso, Guinee-Bissaou, Equatoriaal-Guinea en Haïti een consulaat geopend in Dakhla. In Laayoune heeft Ivoorkust, Gabon, de Comoren, Centraal-Afrikaanse Republiek en Sao Tome Principe en Burundi een consulaat geopend.



Midden-Oosten

Behalve Afrikaanse landen kozen ook een aantal Arabische landen voor consulaire vertegenwoordiging in Zuid-Marokko. Jordanië opende in november 2020 een conuslaat in Laayoune en werd daarmee het derde Arabische land dat een consulaat opende in de Sahara, na de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein.

Niet geheel verrassend zijn het dezelfde drie Arabische landen die betrekkingen onderhouden met Israël.

