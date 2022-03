Oproerpolitie ontbindt pro-Palestina mars in Rabat

Een pro-Palestina demonstratie in Rabat werd vandaag ontbonden nadat onenigheid ontstond tussen demonstranten en politie.

In verschillende steden in Marokko, waaronder Casablanca, Tanger, Tetouan, Marrakech, Oujda, Berkane en Beni Mellal, vonden gisteren en vandaag sit-ins en solidariteitsmarsen plaats.

In Rabat kwamen honderden demonstranten bijeen om voor het parlementsgebouw te demonstreren. Er werden Israëlische vlaggen in brand gestoken en sommigen droegen spandoeken bij zich waarin ze de normalisering met Israël veroordeelden.

Ook werden leuzen gescandeerd waarin de recente deelname van Marokko aan de Negev-top in Israël aan de kaak werd gesteld. Ordediensten hebben kunnen voorkomen dat de demonstranten zich richting het Mohammed V Theater verplaatsten om te protesteren tegen een Israëlisch muziekgezelschap.



Er ontstond onenigheid tussen politie en demonstranten toen lokale autoriteiten besloten de demonstranten uiteen te drijven

Palestijnse Landdag

Ter gelegenheid van Palestijnse Landdag hebben meerdere organisaties, waaronder de PJD, in Marokko de afgelopen dagen opgeroepen tot protesten. Op 30 maart wordt jaarlijks Landdag herdacht.



De datum valt samen met de staking die plaatsvond in 1976, toen Palestijnen in Israël besloten te demonstreren tegen de confiscatie van 2500 hectare land in Galilea.

Het protest werd destijds op brute wijze onderdrukt door het Israëlische bezettingsleger. Er vielen zes doden en honderden gewonden.

