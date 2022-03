Marokkaans-Duitse vrouw gearresteerd na repatriëring uit Syrië

Een Marokkaans-Duitse vrouw is donderdag samen met drie Duitse vrouwen opgepakt nadat ze terugkwamen uit Syrië.

Dat meldt het Duitse parket donderdag. De vier worden verdacht van deelname aan terreurorganisatie Daesh.

Volgens de Duitse pers werd het viertal gearresteerd op de luchthaven van Frankfurt en zullen ze naar verwachting later op de dag voor de rechtbank verschijnen.

De vrouwen zouden in 2013 of 2014 naar Syrië of Irak zijn gegaan en zich bij Daesh hebben aangesloten. Het parket beschuldigt een van hen ook van misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en mensenhandel. "Ze zou een jezidi-vrouw als slaaf hebben gehouden bij haar man, die ook het slachtoffer zou zijn geweest van aanranding", leest de verklaring.



De vier vrouwen hebben de Duitse nationaliteit en een enkeling heeft daarnaast ook de Marokkaanse nationaliteit.

De arrestatie volgt nadat de Duitse regering eerder deze week 27 Duitse kinderen en 10 moeders uit een gevangenkamp in het noordoosten van Syrië terughaalde. "Sommige vrouwen werden direct in politiehechtenis genomen".

© MAROKKO.NL 2022