VS-Buitenlandminister Blinken verzocht Tebboune om betrekkingen met Marokko te herstellen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft Algerije woensdag gevraagd de betrekkingen met Marokko te verbeteren.

Dat meldt persbureau Associated Press (AP). Volgens de Amerikaanse staatssecretaris moet Algerije "streven naar verbetering van de betrekkingen met buurland Marokko", schrijft AP.

Blinken zou het verzoek hebben gedaan na zijn ontmoeting met president Abdelmadjid Tebboune. De twee bespraken de handelssamenwerking en regionale veiligheid en stabiliteit tijdens de laatste stop van Blinken op zijn regionale tour waarin hij een bezoek bracht aan Israël, Marokko en Algerije

Spanje

Het bittere geschil tussen Marokko en Algerije bereikte in augustus 2021 een hoogtepunt toen Algiers besloot de diplomatieke betrekkingen met Rabat te verbreken. Enkele maanden later besloot Algerije in oktober zich terug te trekken uit de Maghreb-Europa-gaspijpleiding (EMPL) die Algerijns gas, via Marokko, naar Spanje vervoert.



Een eerder verzoek van de Amerikanen om de gasstroom naar Europa te vergroten door de deelname aan de EMPL-gaspijpleiding te hervatten werd naar verluidt afgewezen door Algiers. Het verzoek zou zijn gedaan tijdens het recente bezoek van de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Wendy Sherman, aan Algiers.

Algiers heeft het momenteel ook aan de stok met Madrid. Het besluit van de Spaanse regering om het Marokkaanse autonomieplan voor de Westelijkse Sahara te steunen viel verkeerd in Algiers.



Sahara

Algerije, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front, riep vorige week zijn ambassadeur in Spanje terug en liet woensdag blijken alle overeenkomsten met Spanje te zullen opschorten als Madrid het Sahara-standpunt niet heroverweegt.

Vanuit Amerikaans oogpunt is het Sahara-plan van Rabat "serieus, realistisch en geloofwaardig". Marokko ontving onder voormalig president Donald Trump Amerikaanse erkenning voor de claim op de Sahara als onderdeel van een tripartiete overeenkomst met de Verenigde Staten (VS) en Israël.



Oekraïne

Blinken riep Algerije tevens op om de banden met Rusland te beperken, schrijft AP. De Amerikaanse topdiplomaat zei dat het conflict in Oekraïne alle landen ertoe zou moeten brengen hun betrekkingen met Rusland opnieuw te beoordelen en hun steun uit te spreken voor de territoriale integriteit van andere staten. "Ik weet dat het iets is dat Algerijnen hoog in het vaandel hebben staan", zei hij.

Sinds de Algerijnse onafhankelijkheid van Frankrijk in 1962 onderhoudt Algiers nauwe banden met Rusland en is het een belangrijke afnemer van Russische wapens. President Tebboune heeft in het verleden meerdere keren Rusland gekwalificeerd als "broederland", schrijft AP.

Algerije heeft zich echter, net als Marokko, afzijdig gehouden van het conflict en geen standpunt ingenomen.

© MAROKKO.NL 2022