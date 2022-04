De douane heeft 600 kilogram cocaïne gevonden in achttien sporttassen, in een container vol met slippers.

De drugs hebben een straatwaarde van 45 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie.

De container is vanuit Nicaragua via Panama naar Rotterdam gegaan. De slippers waren bestemd voor een bedrijf in Rotterdam dat volgens het OM waarschijnlijk niets met de smokkel te maken heeft. De drugs zijn vernietigd.

© ANP 2022