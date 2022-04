EU waarschuwde China sancties tegen Rusland niet te ondermijnen

De Europese Unie heeft China te verstaan gegeven dat het haar sancties tegen Rusland niet moet ondergraven, zeggen EU-kopstukken.

Op een videotop met de president en de premier van Ruslands belangrijkste bondgenoot hebben ze naar eigen zeggen duidelijk gemaakt dat ze dat scherp in de gaten zullen houden.

De EU-China-top, met amper drie uur zuivere gesprekstijd, was "zeker geen business as usual", zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. De twee uur met de Chinese premier Li Keqiang en het uurtje met president Xi Jinping verliepen volgens haar in een "zeer sobere" stemming. Dat alles tegen het decor van de aanhoudende Russische oorlog tegen Oekraïne.

Rusland heeft bij China aangeklopt om hulp nu de oorlog minder succesvol verloopt dan gedacht en het land zucht onder tal van westerse sancties. Maar dat zou niet in het belang van China zijn, hebben Von der Leyen en haar collega Charles Michel van de raad van regeringsleiders van de EU-landen Xi en Li voorgehouden. Ze wees op de economische tol die Beijing dan zou betalen. "We zullen waakzaam zijn" en opletten of China er toch niet in vervalt, zei Michel.



China wijdde na afloop nauwelijks een woord aan de "Oekraïne-crisis", een van de vele problemen waar de wereld nu mee zou worstelen. China hoopt dat de EU een "onafhankelijke kijk" op China en een onafhankelijk China-beleid ontwikkelt, aldus Beijing.

Het stelt al langer dat de EU te veel de oren naar de Verenigde Staten laat hangen.

