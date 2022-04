Rutte: toeslagenschandaal kon oorzaak uithuisplaatsing zijn

Premier Mark Rutte blijft erbij dat de nietsontziende fraudejacht van de Belastingdienst niet de enige aanleiding kan zijn geweest voor het gedwongen uit huis plaatsen van kinderen in de getroffen gezinnen.

Maar hij erkent dat de financiële ellende die is ontstaan door de opstelling van de overheid in die jaren wel een oorzaak kan zijn van andere problemen, waardoor de rechter zich genoodzaakt zag kinderen weg te halen bij hun ouders.

Vijf maanden nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst gezinnen in beeld bracht die slachtoffer waren van het toeslagenschandaal waar ook kinderen uit huis zijn geplaatst, komt het kabinet met een "ondersteuningsteam". Uit de oppositie klinkt veel kritiek op de stroperige aanpak, en de toeslagenouders zelf zijn ook uiterst kritisch.

Veel van deze slachtoffers reageerden daarnaast boos op uitlatingen van Rutte over de situatie. "Het is niet zo dat kinderen uit huis worden geplaatst omdat er schulden zijn", zei de premier eerder deze week in een livestream. "Maar er is dan vaak een opeenstapeling van problemen geweest in een gezin, en daar kunnen schulden natuurlijk wel een grote rol in hebben gespeeld."



Geen verwijt

Daarmee leek hij de rol van de overheid bij het ontstaan van de problemen bij deze gezinnen te bagatelliseren, luidde de klacht. "Het is in ieder geval niet zo dat ik ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire iets verwijt, natuurlijk niet", reageert Rutte vrijdag op die kritiek.



Aan de andere kant kun je volgens Rutte ook niet per definitie zeggen dat de uithuisplaatsing van kinderen van toeslagengezinnen ten onrechte was. Volgens het kabinet zijn er 420 slachtoffers van het toeslagenschandaal die te maken kregen met een uithuisplaatsing.

"Zaken zijn niet goed gegaan", geeft verantwoordelijk minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) toe. Wanneer het eerste kind terug is bij zijn of haar ouders kan de bewindsman niet aangeven. "Als dat zo spoedig mogelijk kan, zal dat gebeuren.".



Ondersteuningsteam

Donderdag maakte Weerwind bekend dat gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire vanaf maandag terecht kunnen bij een speciaal ondersteuningsteam. Ook kunnen deze ouders gratis een gespecialiseerde advocaat in de arm nemen.



Volstrekt onvoldoende en te laat, reageerde de oppositie in de Kamer. "Ik hoor wat de oppositie zegt", geeft hij aan. Maar er wordt "op alle onderdelen" van alles in gang gezet, reageert de bewindsman op de kritiek.

Weerwind geeft aan zich eerst te willen richten op de slachtoffers van het overheidsschandaal. "Nu maar eerst het gesprek tussen gedupeerde ouders en de professionals en de kinderen, om te kijken hoe je zaken kunt oplossen uit het verleden.".

