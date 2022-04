Organisatie WK in Qatar presenteert mascotte La'eeb en officieel WK-lied (video)

De organisatie van het WK voetbal in Qatar heeft aan het begin van de loting voor het WK in Doha mascotte La'eeb en het officiële WK-lied 'Hayya Hayya' gepresenteerd.

Het officiele WK-lied 'Hayya Hayya' wordt gezongen door Trinidad Cardona, Davido en Aisha. Het nummer is geproduceerd door de in Tetouan geboren Marokkaans-Zweedse producer Nadir Khayat, beter bekend onder zijn artiestennaam RedOne.

De mascotte draagt de naam La'eeb, in het Arabisch betekent dat zoveel als "erg getalenteerde speler". De mascotte is een wit figuurtje dat lijkt te zijn gemaakt van een traditioneel gewaad met hoofddoek, waarin de mannen in Qatar lopen.

"Met heel veel enthousiasme onthullen we La'eeb als de officiële mascotte voor het eerste FIFA WK voetbal in het Midden-Oosten en in de Arabische wereld", zei Khalid Ali Al Mawlawi, de vice-directeur-generaal van de organisatie.

Met het figuurtje hopen de organisatoren wereldwijd jongeren te inspireren het beste van zichzelf te geven en in zichzelf te geloven. "We zijn ervan overtuigd dat voetbalfans overal ter wereld van dit leuke figuurtje zullen houden.".



