Atlasleeuwen treffen België, Kroatië en Canada in groepsfase WK 2022

Het Marokkaanse voetbalelftal speelt in Groep F en stuit in de groepsfase van het WK op de Rode Duivels, Kroatië en Canada.

Marokko is ingedeeld in pot 3 en wordt straks nog aan een landenteam uit pot 1 en pot 2 gekoppeld.

Canada is voor het eerst sinds 1986 gekwalificeerd voor het WK en is een zeer geduchte tegenstander.

De gastheer van de mondiale eindronde was tijdens de loting in Doha net als de zeven sterkste ploegen ingedeeld in pot 1 en treft het Nederlands elftal.



Oranje treft naast Qatar ook Ecuador en Senegal maar ontloopt Brazilië, België, Frankrijk, Argentinië, Engeland, Spanje en Portugal in de poule.

Marokko verzekerde zich van zijn kwalificatie dankzij de ruime overwinning (4-1) tegen de Democratische Republiek Congo.

