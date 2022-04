Pilot waarin mensen na online fraude zelf geld terughalen succes

Het gaat hierbij om kwesties waarin iemand iets online had besteld, maar vervolgens niets ontving, meldt de politie zaterdag.

Een pilot waarin slachtoffers van online fraude met behulp van incasso-instanties de daders aansprakelijk stellen en het geld terugvorderen, zonder te wachten op onderzoek van de politie, blijkt succesvol voor meer dan de helft van de gevallen.

Aan de pilot deden 211 slachtoffers van oplichting mee. Met hun toestemming deelde de politie de gegevens van fraudeurs met de Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (LAVG) en de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA). Meer dan een kwart kreeg hun geld geheel terug en in nog eens een kwart van de gevallen kregen slachtoffers hun schade gedeeltelijk vergoed.

De pilot werd in het leven geroepen omdat steeds meer mensen online worden opgelicht. "Daarnaast kreeg de politie vaak het verwijt dat de politie te weinig doet voor slachtoffers van online oplichting", aldus de politie. "Zo ontstond het idee om dergelijke zaken door te zetten naar twee private organisaties, zodat zij procedures konden opstarten om te zorgen dat in elk geval zoveel mogelijk slachtoffers hun geld terugkrijgen."



Vervolg

De politie meldt verder dat een aantal daders zegt blij te zijn dat ze door het slachtoffer geld te betalen, in eerste instantie niet met het strafrecht te maken krijgen. "Evengoed bestaat de kans dat daders nog vervolgd kunnen worden."

72 procent van de slachtoffers meldt dat de pilot "aan de verwachtingen heeft voldaan" en 90 procent is van plan opnieuw LAVG of SODA in te schakelen bij een nieuw geval van oplichting. De politie onderzoekt nog hoe de inzichten uit deze proef een vervolg kunnen krijgen.

© ANP 2022