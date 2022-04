Rechtse Partido Popular in Spanje heeft nieuwe leider

De rechts-conservatieve Spaanse volkspartij Partido Popular (PP) heeft zaterdag Alberto Núñez Feijóo tot nieuwe leider gekozen.

De partij hoopt met hem kiezers terug te winnen die zijn overgelopen naar het extreemrechtse Vox en tegelijkertijd een tegenwicht te bieden aan de regering van de socialistische premier Pedro Sánchez.

Feijóo, die al 13 jaar aan het hoofd van de noordwestelijke regio Galicië staat, heeft vier opeenvolgende regionale verkiezingen gewonnen zonder ook maar een zetel aan extreemrechts te verliezen.

"Ik dank u dat u mij hebt gekozen als voorzitter van de PP. Het is nu echt belangrijk om samen verder te gaan, zodat de Spanjaarden ons kiezen voor de toekomst," aldus Feijóo op een partijcongres in Sevilla.



De PP, die decennialang in de Spaanse regering zat, ging gebukt onder corruptieschandalen en verloor zetels aan nieuwe partijen die zijn ontstaan in de nasleep van de financiële crisis in Spanje.

Vox, dat zich in 2014 van de PP afsplitste, is nu de op twee na grootste partij in het parlement.

