Woede over gemelde oorlogsmisdaden in Oekraïense plaats Boetsja

De Oekraïense regering heeft melding gemaakt van door Russische troepen gepleegde oorlogsmisdaden in Boetsja, een voorstad van Kiev, en spreekt van een "opzettelijke massaslachting".

Volgens buitenlandminister Dmitro Koeleba willen de Russen zoveel mogelijk Oekraïners uit de weg ruimen. Koeleba eist "nieuwe verwoestende G7-sancties". De burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, spreekt van "volkerenmoord".

In Boetsja zijn volgens burgemeester Anatoli Fjodoroek al zeker 280 lijken aangetroffen. Het zou volgens de regering in Kiev gaan om burgers die door de Russische bezetters zouden zijn vermoord.

Het is niet te verifiëren hoe de slachtoffers zijn omgekomen en of het allemaal burgers zijn geweest. Om de plaats, die naast een strategisch vliegveld ligt, is vanaf de eerste dag van de Russische aanval hevig gevochten. Rusland heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd.



Meer sancties

De voorzitter van de Europese raad, Charles Michel, wil dat er meer sancties komen tegen Rusland na "gruwelen" die door de Russische bezetters zouden zijn gepleegd in Boetsja. Michel is geschokt door beelden van Boetsja, circa 20 kilometer ten noordwesten van het centrum van Kiev, die door Russische troepen is verlaten.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Lizz Truss wil dat Boetsja als een oorlogsmisdaad wordt onderzocht en zou het Internationaal Strafhof in Den Haag daarbij steunen.



Human Rights Watch

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft "verscheidene gevallen van schendingen van het oorlogsrecht door Russische strijdkrachten" vastgesteld in door Rusland gecontroleerde regio's zoals Tsjernihiv, Charkov en Kiev. "De gevallen die we hebben gedocumenteerd komen neer op onuitsprekelijke, opzettelijke wreedheid en geweld tegen Oekraïense burgers," zei de regionale directeur Hugh Williamson.

Robert Habeck, de Duitse vicekanselier en minister van Economische Zaken, spreekt van een "verschrikkelijke oorlogsmisdaad". Hij roept op tot nieuwe EU-sancties tegen Rusland. "Deze verschrikkelijke oorlogsmisdaad kan niet onbeantwoord blijven. Ik denk dat het nodig is de sancties aan te scherpen. Dat is wat we aan het voorbereiden zijn met onze EU-partners," aldus de minister.

