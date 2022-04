Algerijn Barhoumi na 20 jaar vrijgelaten uit Guantánamo

De Verenigde Staten (VS) heeft een 48-jarige Algerijn Sufyian Barhoumi na 20 jaar vrijgelaten uit gevangenenkamp Guantánamo Bay.

Hij is teruggevlogen naar zijn geboorteland. Barhoumi werd opgepakt in Pakistan toen de VS na de aanslagen van 11 september 2001 ten strijde trokken tegen de Taliban en Al-Qaida.

Barhoumi kwam in 2002 aan in het gevangenenkamp op Cuba dat de Amerikanen speciaal hadden opgericht om terreurverdachten zonder bewijs vast te houden.

De gevangenen kwamen in Guantánamo in een juridisch limbo terecht: ze waren volgens de VS te gevaarlijk om los te laten maar bewijs om hen te veroordelen was vaak ook moeilijk te krijgen. Zo bleek Barhoumi wel banden te hebben met extremisten, maar was hij geen lid van de Taliban of Al-Qaida.



Kort na zijn aantreden gaf president Barack Obama opdracht het kamp binnen een jaar te sluiten, maar die deadline werd vanwege juridische en praktische bezwaren niet gehaald. Zo verliepen onderhandelingen over waar vrijgelaten gedetineerden naartoe moesten moeizaam.

Veiligheidsafspraken

Toen Donald Trump president werd, schortte hij enkele vrijlatingen op, zoals die van Barhoumi. Er waren volgens de Amerikaanse overheid destijds nog "diverse aanzienlijke bezwaren", al werden daarover geen details gedeeld.



De regering van Joe Biden zegt nu dat er met Algerije veiligheidsafspraken zijn gemaakt om te voorkomen dat Barhoumi nog een risico zal vormen. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. De VS zegt ook afspraken te hebben gemaakt over een humane behandeling in zijn geboorteland.

In Guantánamo zitten nu nog 37 mannen vast, onder wie 18 die in aanmerking komen voor terugkeer naar hun geboorteland of een ander land.



