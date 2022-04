CBS: jongeren minder vaak verdacht van woninginbraak

Het aantal jongeren dat wordt verdacht van woninginbraak is de afgelopen tien jaar sterk afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In 2012 was nog ongeveer de helft van de inbrekers jonger dan 25 jaar, nu is dat bij een derde van de inbraken het geval.

De gemiddelde leeftijd van een woninginbreker is gestegen van 28 tot 31,5 jaar. Ook het totale aantal inbraken neemt af. In 2021 werden ruim tweeduizend mensen verdacht van inbraak, bijna een kwart (24 procent) minder dan het jaar daarvoor. In tien jaar tijd is het aantal inbraken en verdachten van die inbraken zelfs met 75 procent afgenomen.

Er worden ook minder mensen verdacht van een gewelds- of seksueel misdrijf. In 2021 ging het om een afname van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder.



Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar de invloed die de coronapandemie op criminaliteit had. Maar volgens het statistiekbureau is het wel aannemelijk dat er een verband is tussen de coronamaatregelen en de criminaliteitscijfers.

Zo werd de kans op een woninginbraak de afgelopen twee jaar verkleind, bijvoorbeeld door het vele thuiswerken en de horecasluiting.



Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?14511dc De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.

© ANP/Marokko.nl 2022