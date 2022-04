VS willen Rusland uit de Mensenrechtenraad van VN

Na het bloedbad in de Oekraïense stad Boetsja willen de Verenigde Staten Rusland uit de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties hebben.

Washington gaat de Algemene Vergadering van de VN vragen Rusland te schorsen, aldus de Amerikaanse ambassadeur bij de VN.

Oekraïne beschuldigt Russische troepen ervan honderden burgers in Boetsja bij de Oekraïense hoofdstad Kiev te hebben gedood. Rusland ontkent betrokken te zijn geweest bij het bloedbad.

Rusland zit in zijn tweede jaar van een termijn van drie jaar in de Mensenrechtenraad die in het Zwitserse Genève is gevestigd. Om een land te schorsen voor aanhoudende grove schendingen van de mensenrechten is een tweederde meerderheid nodig van de 193 lidstaten van de Algemene Vergadering in New York.

