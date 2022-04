Rusland overweegt ruilovereenkomsten om handel met Marokko te behouden

Rusland overweegt ruilovereenkomsten en het gebruik van andere betaalmiddelen om de handel met Marokko voort te zetten.

Dat zei de Russische ambassadeur voor Marokko, Valerian Shuvavev, tegen persbureau EFE. Rusland kampt met betalingsmoeilijkheden als gevolg van sancties en de uitsluiting van Russische banken van het SWIFT-systeem voor internationale financiële transacties.

De Russische diplomaat erkende de uitdagingen van de afgelopen weken in de handel tussen Marokko en Rusland en zegt dat het mogelijk is om "ruiltransacties te overwegen" of andere oplossingen voor onderlinge schikkingen met behulp van andere valuta's zolang het maar niet "de dollar of de euro" betreft.

Hij benadrukte dat de sancties die aan Rusland zijn opgelegd als reactie op de "militaire interventie" van het land in Oekraïne gevolgen hebben gehad voor "minder dan tien van de 300 banken die deel uitmaken van het Russische banksysteem".



Toegenomen handelsvolume

Shuvavev zegt dat zijn land tevreden is over de handel met Marokko en dat de Marokkaanse export naar Rusland "een positieve trend vertoont". Hij spreekt van een toename van 10,8 procent van de Marokkaanse export naar Rusland in 2021 in vergelijking met 2020. De exportwaarde liep vorig jaar op tot $435 miljoen.

De handel tussen de twee landen omvat voornamelijk voedsel en landbouwgrondstoffen, textiel, schoeisel, machines, uitrusting en voertuigen, evenals mineralen en metaalderivaten.



De export vanuit Rusland naar Marokko kende een "recordgroei", zei de Russische ambassadeur. De export naar Marokko steeg in 2021 met 58,5 procent ten opzichte van 2020. Marokko importeert voornamelijk minerale producten, metalen en hun derivaten, voedselproducten, landbouwgrondstoffen, hout en machineapparatuur.

Shuvavev zei dat zijn land graag nieuwe projecten met Marokko wil ontwikkelen, met name in de automobiel- en elektrische energiesectoren. Marokko wordt in beide sectoren gezien als een regionale leider.

Rabat onderhoudt goede diplomatieke betrekkingen met Moskee waarbij de twee landen regelmatig politieke dialoog en overleg voeren. Marokko distantieert zich van het conflict in Oekraïne en handhaaft een neutrale positie.

