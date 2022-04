Israël en Emiraten sluiten vrijhandelsovereenkomst

Anderhalf jaar na de normalisering van hun relatie maakten Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) vorige week bekend een vrijhandelsovereenkomst (FTA) te hebben gesloten.

De handel tussen de twee landen liep in 2021 op tot €815 miljoen. Door de vrijhandelsovereenkomst hoeft over ruim 95 procent van die producten geen douanerechten meer te worden betaald.

De besprekingen voor de vrijhandelsovereenkomst begonnen in november en werden vrijdag in Egypte afgerond na onderhandelingsrondes tussen de Israëlische premier Naftali Bennett en kroonprins van Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al-Nahyan.

"De goede betrekkingen die tussen onze twee landen zijn gesmeed, worden vandaag versterkt door deze vrijhandelsovereenkomst, die de economische samenwerking aanzienlijk zal verbeteren in het voordeel van de burgers van de twee landen", zei Bennett in een persbericht.



Thani al-Zeyoudi, de Emiraatse staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, omschreef de overeenkomst als historisch. "Deze belangrijke overeenkomst (…) consolideert een van de meest veelbelovende en belangrijke handelsrelaties ter wereld", zei Al-Zeyoudi op Twitter.

De Emiraten en Bahrein normaliseerden de betrekkingen met Israël in 2020 op grond van een reeks overeenkomsten waarover met de Verenigde Staten (VS) was onderhandeld. Marokko volgde dit voorbeeld en ook Soedan stemde in.



Vorige week kwamen topdiplomaten van de VS, Israël, de Emiraten, Bahrein, Marokko en Egypte bijeen in Zuid-Israël voor een ongekende top die gericht was op het versterken van hun samenwerking.

Ook Marokko overweegt een vrijhandelsovereenkomst met Israël.

© MAROKKO.NL 2022