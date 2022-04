Biden: 'wrede' Poetin moet worden berecht

Na de slachting onder burgers in de Oekraïense stad Boetsja vindt de Amerikaanse president Joe Biden dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin moet worden berecht voor oorlogsmisdaden.

Biden wil dat er een proces komt om Poetin ter verantwoording te roepen. De Amerikaanse president had de Russische leider eerder al een "oorlogsmisdadiger" genoemd.

Nu sprak hij over een "wreed persoon". In veel landen is verontwaardigd gereageerd op de beelden uit Boetsja, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev, die zijn gemaakt na de terugtrekking van de Russische troepen. Volgens Oekraïne zijn honderden mensen door de Russen vermoord.

Biden kondigde ook extra sancties aan tegen Rusland. Verder komen er nieuwe Amerikaanse wapenleveranties aan Oekraïne.

