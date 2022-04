Ambassadeur Italië: Marokko is prioriteitspartner in hernieuwbare energie

Italië beschouwt Marokko als een "prioritaire partner" binnen de Euro-mediterrane regio.

Dat zei de Italiaanse ambassadeur in Marokko Armando Barucco tijdens een webinar over energie. Hij bevestigde daarmee de leidende positie van Marokko in de sector van hernieuwbare energie.

De Organisatie voor Industriële Ontwikkeling van de Verenigde Naties (UNIDO) in Italië organiseerde op 29 maart een webinar, gericht op het bevorderen van investeringen, handel, technologische innovatie en partnerschappen tussen Marokko en Italië.

Volgens Barucco beschikt Marokko over grote technische capaciteiten op het gebied van hernieuwbare energie, met name in de fotovoltaïsche (zonnepanelen), windsector en groene waterstof. Hij benadrukte het concurrerende en gunstige ondernemingsklimaat dat Marokko biedt aan investeerders.

Volgens de directeur van de milieutak van het Ministerie van Energie, Rachid Firadi, zijn de economische ambities van Marokko binnen het Nieuwe Ontwikkelingsmodel (NDM) voorstander van versterking van de internationale samenwerking.



Het NDM van Marokko, opgezet in april 2021, sluit aan bij de prioriteiten van het Italiaanse nationale plan voor milieu, digitalisering, sociaaleconomische veerkracht, onderwijs en sociale bescherming.

Ook UNIDO-vertegenwoordiger in Marokko, Sanae Lahlou, verwelkomde de Marokkaans-Italiaanse samenwerking op het gebied van de groene economie en merkte op dat Marokko dankzij de NDM op weg is naar een duurzame inclusieve ontwikkeling.

De duurzame ontwikkelingsstrategie van Marokko is erop gericht het land tegen 2030 om te vormen tot een groene en inclusieve economie. De strategie streeft ernaar het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix te vergroten; in 2050 moet het aandeel groene energie zijn opgelopen tot 80 procent.



