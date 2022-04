Duitsland en Frankrijk zetten tientallen Russische diplomaten uit

De Duitse regering verklaart veertig Russische diplomaten tot "ongewenste personen", heeft minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock maandag bekendgemaakt.

Dat komt neer op uitzetting uit het land. Frankrijk zet vele gezanten uit, liet Parijs later weten. Vorige week besloten Nederland, België en andere Europese landen al om diplomaten uit Rusland de deur te wijzen vanwege vermoedelijke spionageactiviteiten.

"Hun acties druisen in tegen onze nationale veiligheidsbelangen. Deze stap maakt deel uit van een Europees initiatief", lichtte het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken toe. Om hoeveel mensen het exact gaat en wanneer ze moeten vertrekken, is niet meegedeeld. Maar een bron zegt tegen het Franse persbureau AFP dat het om 35 diplomaten zou gaan.

De Duitse minister Baerbock liet weten "een aanzienlijk aantal leden van de Russische ambassade ongewenst te verklaren, die hier in Duitsland elke dag hebben gewerkt tegen onze vrijheid, tegen de samenhang van onze samenleving. We tolereren dit niet langer."



Russische inlichtingendiensten

Het besluit van de Duitse regering werd meegedeeld aan de Russische ambassadeur Sergej Netsjajev, die werd ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken, aldus Baerbock. De diplomaten hebben nu vijf dagen om Duitsland te verlaten. Het vermoeden is dat ze leden van de Russische inlichtingendiensten zijn.



De Russische ambassade in Berlijn bestempelt het besluit van Duitsland op Telegram als "onvriendelijk" en stelt dat het zal tot verslechtering van de onderlinge betrekkingen tussen beide landen. Voor zover bekend is er nog niet gereageerd op de Franse uitzettingen.

De Duitse en Franse stappen komen in de tweede maand van de Russische oorlog tegen Oekraïne. De afgelopen dagen hebben beelden van wreedheden die door Russische troepen zouden zijn begaan in de regio rond Kiev de wereld geschokt.

Meer dan vier miljoen mensen zijn gevlucht voor de oorlog, die steden en dorpen in Oekraïne heeft verwoest.

