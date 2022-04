Moslims bidden Taraweeh op Times Square in New York City (video)

Honderden moslims kwamen zaterdag bijeen op Times Square om het begin van de ramadan te vieren en de Taraweeh-gebeden te verrichten.

Op 44th en Broadway werden zaterdagavond vijftienhonderd iftarmaaltijden uitgedeeld om het einde van de eerste dag van de vastenmaand te markeren.

Uit het gehele land en zelfs uit Montreal (Canada) kwamen mensen naar New York om gezamenlijk de Taraweeh-gebeden te verrichten. Ze spraken met omstanders over de betekenis van de vastenmaand.

De houding van New Yorkers ten opzichte van de islam en moslims is sterk gevormd door de aanslagen van 11 september. "We zijn hier om onze religie uit te leggen aan iedereen die niet weet waar de islam over gaat", vertelde de organisator SQ, aan CBS News. "Islam is een religie van vrede.".



Toch was er ook weerstand vanuit de moslimgemeenschap tegen de gezamenlijke gebeden op Times Square. Islamitische New Yorkers uitten hun bezorgdheid over het verrichten van gebeden op een locatie met een sterke aanwezigheid van gigantische billboards die vaak afbeeldingen van schaars geklede modellen weergeven.

"Taraweeh hoort een intieme vorm van aanbidding te zijn. Ik begrijp niet waarom dit op Times Square moet. Heb je de billboards gezien?", zegt Sabrina Jamil, een inwoner van Queens, tegen nieuwsdienst MEE.

"Ik was daar gisteren met mijn schoonouders. Mensen zijn praktisch naakt op de schermen. Welke boodschap sturen we precies naar niet-moslims door daaronder te bidden?".

